“Perché tu non fai l’amore…”. GF Vip 7, altro momento ‘altissimo’ tra Antonella e Oriana (Di venerdì 24 febbraio 2023) Situazione sempre più tesa al GF Vip 7. E ora sono state Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli le protagoniste di un nuovo scontro, avvenuto subito dopo la puntata in diretta con Signorini. Il pubblico è sconvolto per la frase, considerata choc, dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Ha deciso di darle un consiglio, ma non in modo bonario, quindi le sue parole stanno già creando un vero e proprio caso. E non sappiamo se arriveranno altri provvedimenti nei confronti di qualcun altro. La fine del GF Vip 7 si avvicina a grandi passi, ma le polemiche non accennano a fermarsi. Antonella Fiordelisi si è lasciata sfuggire adesso qualcosa di spiacevole su Oriana Marzoli e il putiferio è subito scoppiato sul web. L’influencer venezuelana inoltre ha fatto discutere in queste ore per sue considerazioni ad ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Situazione sempre più tesa al GF Vip 7. E ora sono stateFiordelisi eMarzoli le protagoniste di un nuovo scontro, avvenuto subito dopo la puntata in diretta con Signorini. Il pubblico è sconvolto per la frase, considerata choc, dell’ex fidanzata di Francesco Chiofalo. Ha deciso di darle un consiglio, ma non in modo bonario, quindi le sue parole stanno già creando un vero e proprio caso. E non sappiamo se arriveranno altri provvedimenti nei confronti di qualcun. La fine del GF Vip 7 si avvicina a grandi passi, ma le polemiche non accennano a fermarsi.Fiordelisi si è lasciata sfuggire adesso qualcosa di spiacevole suMarzoli e il putiferio è subito scoppiato sul web. L’influencer venezuelana inoltre ha fatto discutere in queste ore per sue considerazioni ad ...

