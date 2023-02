Perché si sta parlando (con polemica) dell’uovo di Pasqua di Fedez (Di venerdì 24 febbraio 2023) Fedez, 33 anni, ha collaborato con l’azienda cremonese di cioccolato Walcor per donare il ricavato del suo uovo di Pasqua in beneficenza alla Fondazione Tog, una onlus che si occupa di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Come si legge in un reportage del Fatto Quotidiano, a firma di Selvaggia Lucarelli, però, sembra che Walcor non donerà direttamente alla Fondazione Tog. Dopo il pandoro Ferragni arriva l’uovo di Fedez. Anche in questo caso si parla di beneficenza, ma non è legata al numero di uova vendute. Fedez guadagna soldi da vendita licenza. Walcor dona una cifra a Tog la fondazione di Carlo De Benedetti. https://t.co/6mkW8PGbdU— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 24, 2023 La linea sponsorizzata da Fedez è una gamma “di Uova di cioccolato finissimo, con incarto e ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 febbraio 2023), 33 anni, ha collaborato con l’azienda cremonese di cioccolato Walcor per donare il ricavato del suo uovo diin beneficenza alla Fondazione Tog, una onlus che si occupa di bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Come si legge in un reportage del Fatto Quotidiano, a firma di Selvaggia Lucarelli, però, sembra che Walcor non donerà direttamente alla Fondazione Tog. Dopo il pandoro Ferragni arriva l’uovo di. Anche in questo caso si parla di beneficenza, ma non è legata al numero di uova vendute.guadagna soldi da vendita licenza. Walcor dona una cifra a Tog la fondazione di Carlo De Benedetti. https://t.co/6mkW8PGbdU— Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 24, 2023 La linea sponsorizzata daè una gamma “di Uova di cioccolato finissimo, con incarto e ...

