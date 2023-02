Perché Servizio Pubblico è diversa dalle altre applicazioni di giornali o di notizie? (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’app Servizio Pubblico, il nuovo progetto editoriale guidato da Michele Santoro, rappresenta una novità dal punto di vista della modalità di fruizione dei contenuti giornalistici proposti esclusivamente tramite la piattaforma già disponibile per essere scaricata su dispositivi Android e iOS. LEGGI ANCHE > Michele Santoro: «Continuerò a fare quello che gli altri giornali non fanno» ESCLUSIVA Servizio Pubblico e l’informazione a portata di mano (cioè di smartphone), ma non come siamo abituati Da anni i giornali tradizionali, “di carta”, in Italia si vendono sempre meno e la modalità più diffusa per leggere notizie o per vedere contenuti giornalistici come documentari o video interviste, è quella online, soprattutto attraverso gli ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 24 febbraio 2023) L’app, il nuovo progetto editoriale guidato da Michele Santoro, rappresenta una novità dal punto di vista della modalità di fruizione dei contenutistici proposti esclusivamente tramite la piattaforma già disponibile per essere scaricata su dispositivi Android e iOS. LEGGI ANCHE > Michele Santoro: «Continuerò a fare quello che gli altrinon fanno» ESCLUSIVAe l’informazione a portata di mano (cioè di smartphone), ma non come siamo abituati Da anni itradizionali, “di carta”, in Italia si vendono sempre meno e la modalità più diffusa per leggereo per vedere contenutistici come documentari o video interviste, è quella online, soprattutto attraverso gli ...

