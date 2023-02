“Perché lascio Edoardo”. GF Vip, a sorpesa la decisione finale di Antonella su Donnamaria (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se qualcuno sta sperando che il GF Vip 7 finirà con i Donnalisi fermamente innamorati o definitivamente lasciati, è molto probabile che si stia affidando ad un’utopia bella e buona. Antonella Fiordelisi e Edoardo Tavassi continuano a lasciarsi e riprendersi. Ora è stata lei a chiudere al GF Vip 7 Perché si sono lasciati? L’ex schermitrice, questa volta, sembra molto intenzionata a restare sui suoi passi. Ma lui ritenta la sorte. Entrambi, insieme, non sembrano essere abbastanza maturi per mandare avanti la loro storia in maniera sana. Per questo molti sperano si lascino per sempre. Antonella Fiordelisi è entrata di nuovo in crisi per il fatto che Micol Incorvaia, sua nemica di gioco al GF Vip 7, sia amica di Edoardo Donnamaria anche se in passato si erano frequentati, ma lei non ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 febbraio 2023) Se qualcuno sta sperando che il GF Vip 7 finirà con i Donnalisi fermamente innamorati o definitivamente lasciati, è molto probabile che si stia affidando ad un’utopia bella e buona.Fiordelisi eTavassi continuano a lasciarsi e riprendersi. Ora è stata lei a chiudere al GF Vip 7si sono lasciati? L’ex schermitrice, questa volta, sembra molto intenzionata a restare sui suoi passi. Ma lui ritenta la sorte. Entrambi, insieme, non sembrano essere abbastanza maturi per mandare avanti la loro storia in maniera sana. Per questo molti sperano si lascino per sempre.Fiordelisi è entrata di nuovo in crisi per il fatto che Micol Incorvaia, sua nemica di gioco al GF Vip 7, sia amica dianche se in passato si erano frequentati, ma lei non ...

