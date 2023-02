Perché Buongiorno mamma 2 stasera non va in onda: il motivo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Perché Buongiorno mamma 2 stasera – venerdì 24 febbraio 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi della fiction è stata rinviata a data da destinarsi a causa della morte di Maurizio Costanzo. Per ricordare il grande giornalista e conduttore tv Mediaset ha deciso di mandare in onda su Canale 5 uno Speciale Matrix Tg5 tutto dedicato a Costanzo. Un omaggio più che dovuto da parte dell’azienda in cui Maurizio ha lavorato per tanti anni. Quando torna Ma quando torna Buongiorno mamma 2? Ve lo diciamo subito: Mediset non ha, al momento, reso noto quando verrà recuperata la terza puntata rinviata oggi per omaggiare Maurizio Costanzo. Possibile che slitti tutto di una settimana con quindi la puntata odierna che andrebbe in ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023)– venerdì 24 febbraio 2023 – non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito: la puntata di oggi della fiction è stata rinviata a data da destinarsi a causa della morte di Maurizio Costanzo. Per ricordare il grande giornalista e conduttore tv Mediaset ha deciso di mandare insu Canale 5 uno Speciale Matrix Tg5 tutto dedicato a Costanzo. Un omaggio più che dovuto da parte dell’azienda in cui Maurizio ha lavorato per tanti anni. Quando torna Ma quando torna2? Ve lo diciamo subito: Mediset non ha, al momento, reso noto quando verrà recuperata la terza puntata rinviata oggi per omaggiare Maurizio Costanzo. Possibile che slitti tutto di una settimana con quindi la puntata odierna che andrebbe in ...

