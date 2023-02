Perché BellaMa’ oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 febbraio 2023)– 24 febbraio – non va in: il– venerdì 24 febbraio 2023 – non va insu Rai 2? Il programma di Pierluigi Diaco del pomeriggio di Rai 2 non va inper lasciare spazio a un ricordo di Maurizio Costanzo, morto– 24 febbraio 2023 – all’età di 84 anni. In particolare verrà trasmessa un’intervista di Pierluigi Diaco al famosissimo giornalista che ha fatto la storia della tv.è un programma televisivo italiano di genere talent show ideato e condotto da Pierluigi Diaco, che va insu Rai 2 dal 12 settembre 2022 dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 17:00, trasmesso dagli Studi televisivi ...