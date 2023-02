“Per te questa esperienza finisce qui”. GF Vip, l’annuncio di Alfonso Signorini: chi se ne va (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi è stato eliminato nella puntata del 23 febbraio 2023 del GF Vip 7? Tanto per cominciare è bene precisare che è stata una puntata al cardiopalma. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha esordito sventolando in studio una busta nera. Signorini ha quindi annunciato che verrà preso un provvedimento per via di una cosa riprovevole compiuta dagli Spartani. Poco dopo, messa in attesa la decisione della busta nera, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese hanno avuto un faccia a faccia che non ha portato a niente (come al solito). Poco dopo Antonella ed Edoardo hanno ricominciato a dirsele di santa ragione e Sonia Bruganelli ha preso le parti dell’ex schermitrice. Poi si è passati al capitolo Sarah Altobello e del fatto che abbia molto criticato il voltafaccia delle sua amiche ‘Spartane’: Giaele, Micol, Nicole e ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi è stato eliminato nella puntata del 23 febbraio 2023 del GF Vip 7? Tanto per cominciare è bene precisare che è stata una puntata al cardiopalma. Il padrone di casaha esordito sventolando in studio una busta nera.ha quindi annunciato che verrà preso un provvedimento per via di una cosa riprovevole compiuta dagli Spartani. Poco dopo, messa in attesa la decisione della busta nera, Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese hanno avuto un faccia a faccia che non ha portato a niente (come al solito). Poco dopo Antonella ed Edoardo hanno ricominciato a dirsele di santa ragione e Sonia Bruganelli ha preso le parti dell’ex schermitrice. Poi si è passati al capitolo Sarah Altobello e del fatto che abbia molto criticato il voltafaccia delle sua amiche ‘Spartane’: Giaele, Micol, Nicole e ...

