Per Stefano Bonaccini finora il governo Meloni merita solo un 4 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per spegnere le polemiche interne al partito dopo aver detto che Meloni è una leader capace, Stefano Bonaccini ha commentato in modo duro l’operato del governo in una intervista a Repubblica, dando un “4” all’esecutivo di destra: «Dovevano cancellare le accise sulla benzina, le hanno aumentate, colpendo i bilanci delle famiglie già provati dall’inflazione; dovevano risolvere il problema del Superbonus e lo hanno scaricato su imprese e lavoratori; arginare con disumanità gli sbarchi e invece sono cresciuti: allora se la son presa con le Ong e l’Europa, isolando l’Italia. In politica estera le posizioni di due partiti di maggioranza su tre indeboliscono il governo e ci rendono meno credibili agli occhi del mondo». Il presidente della Regione Emilia Romagna ha condannato anche il silenzio del ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Per spegnere le polemiche interne al partito dopo aver detto cheè una leader capace,ha commentato in modo duro l’operato delin una intervista a Repubblica, dando un “4” all’esecutivo di destra: «Dovevano cancellare le accise sulla benzina, le hanno aumentate, colpendo i bilanci delle famiglie già provati dall’inflazione; dovevano risolvere il problema del Superbonus e lo hanno scaricato su imprese e lavoratori; arginare con disumanità gli sbarchi e invece sono cresciuti: allora se la son presa con le Ong e l’Europa, isolando l’Italia. In politica estera le posizioni di due partiti di maggioranza su tre indeboliscono ile ci rendono meno credibili agli occhi del mondo». Il presidente della Regione Emilia Romagna ha condannato anche il silenzio del ...

