Per loro cuore ed emozioni vengono prima di tutto: sono i segni meno razionali dello zodiaco (Di venerdì 24 febbraio 2023) È uno dei conflitti più antichi e discussi di sempre, quello tra mente e cuore. Quello tra ragione e sentimento, riflessione ed istinto, realismo e voglia di sognare. Per alcune persone, lasciarsi trasportare dalle sensazioni del momento è un vero e proprio stile di vita, e non solo in amore. Altre, invece, sono solite anteporre … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 24 febbraio 2023) È uno dei conflitti più antichi e discussi di sempre, quello tra mente e. Quello tra ragione e sentimento, riflessione ed istinto, realismo e voglia di sognare. Per alcune persone, lasciarsi trasportare dalle sensazioni del momento è un vero e proprio stile di vita, e non solo in amore. Altre, invece,solite anteporre … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcofurfaro : 'Trovo che il silenzio sia più sorprendente delle parole. Siamo in una scuola. Abbiamo una sufficiente cultura per… - enpaonlus : Ogni anno, circa 300 milioni di animali sono costretti a passare la loro breve vita in gabbie opprimenti e sùdice.… - RobertoBurioni : In quel giorno si è cominciato un percorso che ha portato all'eliminazione della polio, che solo in Italia paralizz… - FilippoNardoni1 : ?? LIVE STREAMING ?? VENERDÌ #24Febbraio ?? ?? ALLE ORE 21:00 FIN DOVE POSSONO ARRIVARE? PER QUESTO SERVE MUOVERSI P… - Niggie98 : RT @lushottie: le 4 rosicone che “avete fatto la pipì?” “mo ricascaci con tutte le scarpe” sia mai che Tavassi potrebbe avere un rapporto c… -