Pellezzano | deliberati il piano di recupero e l’aggiornamento del piano di Protezione Civile

Leggi su zon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Esecutivo di Governo dia lavoro per tutelare gli interessi della collettività. La Giunta guidata dal Sindaco Francesco Morra ha adottato altre due importanti delibere: una riguardante ildidel Comune di; e l’altra suldeldiComunale che tra l’altro approderà in Consiglio Comunale il prossimo Giovedì 2 marzo. “La valorizzazione di un territorio – sottolinea il Sindaco Morra – dipende molto dalla gestione della cosa pubblica e dal lavoro messo in atto dal Governo Cittadino. Il nostro Esecutivo, composto da validi professionisti, sta mettendo in piedi azioni di miglioramento delle condizioni di vivibilità dei cittadini che risiedono a ...