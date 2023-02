Pelle elettronica per abbracciarsi online, come funziona: “Può ricevere e inviare stimoli tattili” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Presto oltre a poter scrivere a una persona lontana, farle vedere ciò che vediamo inviandole una fotografia o parlarle attraverso registrazioni della nostra voce, sarà possibile anche farle sentire il tocco della nostra Pelle. Abbracci e carezze “da remoto” saranno realtà grazie a una Pelle elettronica, wireless e morbida al tocco, capace di rilevare e riprodurre segnali tattili permettendo un’interazione bidirezionale. Il risultato di una lunga indagine è stato pubblicato su Science Advances dai ricercatori dell’Università della città di Hong Kong (CityU). “Con il rapido sviluppo della realtà virtuale e aumentata, la vista e l’udito non sono sufficienti per ricreare un’esperienza immersiva: la comunicazione tattile potrebbe essere una rivoluzione per interagire nel metaverso”, afferma Yu Xinge, professore associato al ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Presto oltre a poter scrivere a una persona lontana, farle vedere ciò che vediamo inviandole una fotografia o parlarle attraverso registrazioni della nostra voce, sarà possibile anche farle sentire il tocco della nostra. Abbracci e carezze “da remoto” saranno realtà grazie a una, wireless e morbida al tocco, capace di rilevare e riprodurre segnalipermettendo un’interazione bidirezionale. Il risultato di una lunga indagine è stato pubblicato su Science Advances dai ricercatori dell’Università della città di Hong Kong (CityU). “Con il rapido sviluppo della realtà virtuale e aumentata, la vista e l’udito non sono sufficienti per ricreare un’esperienza immersiva: la comunicazione tattile potrebbe essere una rivoluzione per interagire nel metaverso”, afferma Yu Xinge, professore associato al ...

