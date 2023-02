Pecci: "Napoli, Anguissa è l'uomo della fatica, ma unisce anche tanta qualità" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Eraldo Pecci, ex centrocampista delNapoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha esaltato Andrè-Frank Zambo Anguissa, attuale centrocampista azzurro.Queste le sue parole: "Sapete chi mi ricorda anche? Il babbo. Quello che dice ai figli: divertitevi voi che a tutto il resto ci penso io. E' l'uomo della fatica ma unisce anche tanta qualità. -afferma Pecci - Giuntoli è stato bravo a scoprirlo come Kim e Kvaratskhelia, ma è stato anche fortunato perché i nuovi si sono subito inseriti grazie all'empatia tattica del gruppo. Non era scontato: prendete Platini o Falcao, ad esempio. Hanno avuto bisogno di tempo prima di dimostrare il proprio ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 24 febbraio 2023) Eraldo, ex centrocampista del, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha esaltato Andrè-Frank Zambo, attuale centrocampista azzurro.Queste le sue parole: "Sapete chi mi ricorda? Il babbo. Quello che dice ai figli: divertitevi voi che a tutto il resto ci penso io. E' l'ma. -afferma- Giuntoli è stato bravo a scoprirlo come Kim e Kvaratskhelia, ma è statofortunato perché i nuovi si sono subito inseriti grazie all'empatia tattica del gruppo. Non era scontato: prendete Platini o Falcao, ad esempio. Hanno avuto bisogno di tempo prima di dimostrare il proprio ...

