Pd | Morassut | ' con Schlein può riprendere percorso indicato al Lingotto'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - “Chi come me la conta delle tessere non l'ha mai davvero fatta, non ha mai contato gli eletti da affiliare e i voti li ha presi sempre per strada, sogna un partito davvero diverso. Davvero un partito-movimento. Sorprendente e mobile. Aperto e creativo. Questa era l'ispirazione originaria del Pd delche fu ostacolata quasi subito e mai sperimentata. Non è vero che quel Pd non fosse di sinistra perché molti temi oggi cruciali erano già inscritti nella carta dei valori. E non è vero che non avevamo una idea di partito nuovo: era pronta una conferenza organizzativa centrata su forum orizzontali e non si sterili dipartimenti verticali. Oggi quel cammino può, naturalmente aggiornato, con una visione critica delle nuove condizioni. Ed è Ellyche può farlo, innovando quel cammino, ...