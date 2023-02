**Pd: il saluto di Letta, la coerenza su Kiev e un passaggio di consegne senza ferite** (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' una di quelle coincidenze del destino, quella che ha fatto capitare oggi il suo ultimo atto da segretario proprio nel giorno dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina. Sulla guerra si è manifestato il segno forse più significativo e netto della segreteria di Enrico Letta. Di certo il posizionamento "più complicato e caratterizzante", dicono i suoi. Una coerenza che Letta ha rimarcato anche oggi nel doppio appuntamento davanti all'ambasciata ucraina e poi russa. "Rifarei tutto quello che ho fatto e sono orgoglioso di aver portato il Pd in prima linea a fianco di un popolo oppresso", è il pensiero del segretario uscente. Una segreteria iniziata con il Pd sull'orlo dell'implosione con le dimissioni di Nicola Zingaretti e di quel "mi vergogno del mio partito" messo nero su bianco su Fb. Richiamato da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - E' una di quelle coincidenze del destino, quella che ha fatto capitare oggi il suo ultimo atto da segretario proprio nel giorno dell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina. Sulla guerra si è manifestato il segno forse più significativo e netto della segreteria di Enrico. Di certo il posizionamento "più complicato e caratterizzante", dicono i suoi. Unacheha rimarcato anche oggi nel doppio appuntamento davanti all'ambasciata ucraina e poi russa. "Rifarei tutto quello che ho fatto e sono orgoglioso di aver portato il Pd in prima linea a fianco di un popolo oppresso", è il pensiero del segretario uscente. Una segreteria iniziata con il Pd sull'orlo dell'implosione con le dimissioni di Nicola Zingaretti e di quel "mi vergogno del mio partito" messo nero su bianco su Fb. Richiamato da ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... G1Andreotti : @lauraboldrini Ma sa onorevole Boldrini, dicono male lingue che voi del PD una volta fatti sbarcare i migranti offr… - davidebertonc : @nattydoctor @la_kuzzo Che infatti non è stata nessuna violenza di tipo fascista, ma un pestaggio tra ragazzi. Ma d… - LuisVelista11 : @rollyblu @mgmaglie A parte che a me del PD non me ne frega un cazzo ma,certe cose dette da dei mentecatti,a cui tu… - tladyinthetower : RT @afrizox: @tladyinthetower E il fatto che siano PRONTI a difendersi quando vengono attaccati sulla questione dopo giorni di letargia e m… - afrizox : @tladyinthetower E il fatto che siano PRONTI a difendersi quando vengono attaccati sulla questione dopo giorni di l… -