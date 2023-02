**Pd: costi e benefici delle primarie, il risvolto economico dei gazebo** (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 (Adnkronos) - Sicuramente una festa per la democrazia. Certamente uno sforzo organizzativo notevole, a tratti unico. Di certo un impegno economico rilevante e, forse, una forma alternativa di finanziamento della politica. Perchè le primarie hanno anche un risvolto economico. Non così scontato. I gazebo potrebbero essere facilmente liquidati come un business, un modo per portare qualche euro in più nelle asfittiche casse dei partiti. Ma hanno anche dei costi che rendono sempre complesso individuare il saldo dell'operazione primarie. Di per se la questione sarebbe semplice. Da giorni si parla della dell'affluenza per il voto di domenica prossima. La soglia per parlare di un successo viene ormai fissata a un milione di partecipanti. Ogni votante, secondo regolamento, versa 2 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 (Adnkronos) - Sicuramente una festa per la democrazia. Certamente uno sforzo organizzativo notevole, a tratti unico. Di certo un impegnorilevante e, forse, una forma alternativa di finanziamento della politica. Perchè lehanno anche un. Non così scontato. I gazebo potrebbero essere facilmente liquidati come un business, un modo per portare qualche euro in più nelle asfittiche casse dei partiti. Ma hanno anche deiche rendono sempre complesso individuare il saldo dell'operazione. Di per se la questione sarebbe semplice. Da giorni si parla della dell'affluenza per il voto di domenica prossima. La soglia per parlare di un successo viene ormai fissata a un milione di partecipanti. Ogni votante, secondo regolamento, versa 2 ...

