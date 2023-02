Pd, Bonaccini: “Prossimi obbiettivi: tenere unito il Partito e battere la destra” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’Emilia Romagna e candidato alla guida del Pd Stefano Bonaccini ad Agorà, su Rai Tre, ha parlato dei suoi Prossimi obbiettivi: “tenere unito il Pd a battere la destra”. E ha aggiunto: Per farlo serve una vocazione maggioritaria, anche nella costruzione di maggioranze. Se divento segretario prendo l’impegno, fra qualche anno torniamo al ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il presidente dell’Emilia Romagna e candidato alla guida del Pd Stefanoad Agorà, su Rai Tre, ha parlato dei suoi: “il Pd ala destra”. E ha aggiunto: Per farlo serve una vocazione maggioritaria, anche nella costruzione di maggioranze. Se divento segretario prendo l’impegno, fra qualche anno torniamo al ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TIZIANAPOESIA : ma vincerà la sessantottina dell'assemblea d'istituto , sarà la fine del partito riformista ma avrete una dona tutt… - insiemeadonzel : @ultimora_pol La Vice di Bonaccini in Emilia-Romagna continua nella farsa di essere antagonista a livello nazionale… - Dosal29 : @ellyesse Spero che Lei vinca su Bonaccini. Le sue idee sono talmente folli e slegate dalla realtà che porterà a mo… - Ted0foro : Se Bonaccini nei prossimi giorni se ne uscirà con una puttanata, sarei grato se qualche anima pia me la segnalasse.… - TIZIANAPOESIA : alle primarie aperte voteranno tutti per la Schlein apposta per garantire un opposizione minoritaria per i prossimi… -