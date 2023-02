Paura in Australia: velista cade in acqua a 50chilometri orari e resta appeso ad una cima. Salvato dai compagni (Di venerdì 24 febbraio 2023) Paura durante il primo giorno di regate all'Australia SailGp di Sydney. Matt Gotrel, membro dell'equipaggio del team Emirates Great Britain Sail Gran Prix, è caduto in acqua ed è rimasto imbrigliato ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023)durante il primo giorno di regate all'SailGp di Sydney. Matt Gotrel, membro dell'equipaggio del team Emirates Great Britain Sail Gran Prix, è caduto ined è rimasto imbrigliato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... slytherba : RT @laRoyalBlood_: Nuova paura sbloccata sull’Australia: I koala (più precisamente i drop bears) carnivori che attaccano le persone e qui… - laRoyalBlood_ : Nuova paura sbloccata sull’Australia: I koala (più precisamente i drop bears) carnivori che attaccano le persone… - Italia_Notizie : Paura in Australia: velista cade in acqua a 50chilometri orari e resta appeso ad una cima. Salvato dai compagni - Luxgraph : Paura in Australia: velista cade in acqua a 50chilometri orari e resta appeso ad una cima. Salvato dai compagni… - AdriJuve64 : RT @Eurosport_IT: Che spavento ?????? #Vela | #AustraliaSGP | #sailing | #Australia -