Paura e attesa a Kiev: "I russi preparano provocazioni al nord" (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'incredulita' di quel giorno e' diventata consapevolezza macchiata di sangue. Il terrore di quelle prime ore si e' trasformato nella normalita' di ogni giorno. E ora, dopo un anno di guerra feroce, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'incredulita' di quel giorno e' diventata consapevolezza macchiata di sangue. Il terrore di quelle prime ore si e' trasformato nella normalita' di ogni giorno. E ora, dopo un anno di guerra feroce, ...

