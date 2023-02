Paul Mescal molestato da una fan: “È stato disgustoso e inquietante” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Paul Mescal aveva appena finito di esibirsi a Islington con lo spettacolo “Un tram che si chiama desiderio” quando una fan, che lo aveva aspettato all’uscita, lo ha fermato per chiedergli una foto insieme. Lui ha acconsentito e lei si è avvicinata per lo scatto: in quel momento, però, è successo qualcosa di “disgustoso e inquietante”. E’ stato lo stesso attore, star della miniserie Normal People, a raccontare quanto accaduto in un’intervista a Es Magazine, lasciandosi andare ad uno sfogo sui risvolti negativi della popolarità, spiegando come – purtroppo – ormai sempre più spesso i fan si sentano legittimati a tutto. Proprio come questa donna che lo ha molestato mentre scattavano una foto insieme: “Mentre eravamo in posa, ha messo la sua mano sul mio c**o – ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023)aveva appena finito di esibirsi a Islington con lo spettacolo “Un tram che si chiama desiderio” quando una fan, che lo aveva aspettato all’uscita, lo ha fermato per chiedergli una foto insieme. Lui ha acconsentito e lei si è avvicinata per lo scatto: in quel momento, però, è successo qualcosa di “”. E’lo stesso attore, star della miniserie Normal People, a raccontare quanto accaduto in un’intervista a Es Magazine, lasciandosi andare ad uno sfogo sui risvolti negativi della popolarità, spiegando come – purtroppo – ormai sempre più spesso i fan si sentano legittimati a tutto. Proprio come questa donna che lo hamentre scattavano una foto insieme: “Mentre eravamo in posa, ha messo la sua mano sul mio c**o – ha ...

