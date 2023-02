Patente nautica, si può andare in barca senza? (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Patente nautica si basa su un principio simile alla Patente auto: non si può governare una barca senza sapere le più elementari leggi del mare o almeno senza sapere quali sono i controlli da fare prima di mettersi in acqua. Oggi facciamo chiarezza e vediamo quando serve la Patente nautica e quando se ne può fare a meno. La Patente nautica è obbligatoria? Rispetto alla Patente auto, la Patente nautica non è sempre obbligatoria. Ci sono delle condizioni che, se rispettate, consentono di andare in barca senza questo documento. Se vuoi prendere la tua imbarcazione senza ... Leggi su moltouomo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lasi basa su un principio simile allaauto: non si può governare unasapere le più elementari leggi del mare o almenosapere quali sono i controlli da fare prima di mettersi in acqua. Oggi facciamo chiarezza e vediamo quando serve lae quando se ne può fare a meno. Laè obbligatoria? Rispetto allaauto, lanon è sempre obbligatoria. Ci sono delle condizioni che, se rispettate, consentono diinquesto documento. Se vuoi prendere la tua imzione...

