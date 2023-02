Passages, con Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw e Franz Rogowski, acquisito per l'Italia da MUBI (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo streamer MUBI ha acquisito per l'Italia Passages, pellicola drammatica con Adèle Exarchopoulos, Ben Whishaw e Franz Rogowski. MUBI, distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, ha acquisito al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino l'acclamato film Passages di Ira Sachs per l'Italia. Il film, presentato in anteprima europea al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, sarà distribuito nel corso del 2023. In seguito all'anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023, MUBI ha acquisito il film per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Irlanda e l'America Latina. MUBI ha ora ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo streamerhaper l', pellicola drammatica con, Ben, distributore globale, servizio di streaming e società di produzione, haal 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino l'acclamato filmdi Ira Sachs per l'. Il film, presentato in anteprima europea al 73° Festival Internazionale del Cinema di Berlino, sarà distribuito nel corso del 2023. In seguito all'anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2023,hail film per gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Irlanda e l'America Latina.ha ora ...

