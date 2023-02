‘Particelle cadaveriche – le infezioni ospedaliere uccidono’ | Bacco | “In ospedale solo per vera necessità”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ un killer silenzioso, e ancor peggio snobbato. “Ogni giorno in Italia muoiono 137 persone, di cui 9 in Campania, in maniera diretta o indiretta, per leche si prendono in ambiente ospedaliero”. La denuncia di un fenomeno sottovalutato è del medico legale Pasquale Mario, originario di Battipaglia. Parte da uno studio di ricerca, effettuato in tandem con l’avvocato napoletano Raffaele Di Monda. Il lavoro è diventato un libro, “Particelle– leuccidono” (Lemma Press).punta il dito contro la scarsa attenzione verso “la seconda causa di morte in Italia e nel mondo, secondo i dati dell’Oms, che fra 15 anni diventerà la prima”. Le stime fornite dal medico sembrano perfino prudenziali. Il Rapporto ...