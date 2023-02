Parma: il Centro sportivo diventa “MUTTI TRAINING CENTER” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Parma Calcio e MUTTI, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati di pomodoro, annunciano la definizione di una partnership che all’interno dell’accordo include il diritto di denominazione del Centro sportivo di Collecchio. A partire da oggi l’attuale struttura sportiva prende il nome di “MUTTI TRAINING CENTER”.Nell’accordo, oltre alla denominazione del Centro sportivo, dove abitualmente si allenano la Prima Squadra Maschile (Serie B), la Prima Squadra Femminile (Serie A), la Primavera (campionato Primavera 2) e alcune squadre del Settore Giovanile, è previsto lo sviluppo di attività che coinvolgeranno i dipendenti di MUTTI così da permettere loro di vivere appieno il senso di questa partnership. Inoltre, il ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 24 febbraio 2023)Calcio e, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati di pomodoro, annunciano la definizione di una partnership che all’interno dell’accordo include il diritto di denominazione deldi Collecchio. A partire da oggi l’attuale struttura sportiva prende il nome di “”.Nell’accordo, oltre alla denominazione del, dove abitualmente si allenano la Prima Squadra Maschile (Serie B), la Prima Squadra Femminile (Serie A), la Primavera (campionato Primavera 2) e alcune squadre del Settore Giovanile, è previsto lo sviluppo di attività che coinvolgeranno i dipendenti dicosì da permettere loro di vivere appieno il senso di questa partnership. Inoltre, il ...

