Paris Hilton sull'incontro con Harvey Weinstein: "Mi ha seguita in bagno, è stato spaventoso" (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nel 2000, quando aveva solo 19 anni, Paris Hilton ha avuto al festival di Cannes uno spaventoso incontro con il produttore Harvey Weinstein. Paris Hilton ha condiviso i dettagli di uno spiacevole incontro con Harvey Weinstein avvenuto quando aveva solo 19 anni e si trovava al Festival di Cannes. Nel 2000 si trovava sulla Croisette per partecipare al gala benefico organizzato da amfAR, per raccogliere fondi a favore della ricerca scientifica per combattere l'AIDS e ha incontrato il produttore, che doveva "condurre" la serata, il giorno prima dell'appuntamento. Tra le pagine di Glamour UK, Paris Hilton ha ore rivelato: "Ero a pranzo con la mia amica ed è ...

