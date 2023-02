Paparazzati, cosa fanno Ferragni e Fedez a Milano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nessuna crisi. Fedez e la Ferragni insieme: come prima, più di prima. Ora il rapper e l'influencer - che pare abbiano vissuto un momento turbolento - sono stati fotografati da Alberto Dandolo. Si tratta di uno scoop che sta facendo il giro della Rete. I Ferragnez sono stati "pizzicati" a Milano nel corso della fashion week, si tratta di una vera bomba. Ma riavvolgiamo il nastro. Durante Sanremo, Fedez e la Ferragni sono stati protagonisti: lui per il bacio con Rosa Chemical, lei con la co-conduzione nel corso della prima e ultima serata. Poi, dopo quella finalissima indimenticabile, Fedez è sparito dai social per comparire in occasione del suo podcast con un'evidente balbuzie. Ora la foto di Dandolo mette fine alle voci sulla presunta crisi: i Ferragnez sono felicissimi. La ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nessuna crisi.e lainsieme: come prima, più di prima. Ora il rapper e l'influencer - che pare abbiano vissuto un momento turbolento - sono stati fotografati da Alberto Dandolo. Si tratta di uno scoop che sta facendo il giro della Rete. I Ferragnez sono stati "pizzicati" anel corso della fashion week, si tratta di una vera bomba. Ma riavvolgiamo il nastro. Durante Sanremo,e lasono stati protagonisti: lui per il bacio con Rosa Chemical, lei con la co-conduzione nel corso della prima e ultima serata. Poi, dopo quella finalissima indimenticabile,è sparito dai social per comparire in occasione del suo podcast con un'evidente balbuzie. Ora la foto di Dandolo mette fine alle voci sulla presunta crisi: i Ferragnez sono felicissimi. La ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Paparazzati, cosa fanno #Ferragni e #Fedez a #Milano #24febbraio - RadioR101 : #R101News: #MonicaBellucci e #TimBurton paparazzati per le vie di Parigi ? - Deanwinch16 : @PaolaMaria76 La notizia è già uscita dai giornali perchè erano stati paparazzati. Quando lo stava per dire si capi… - infoitcultura : I Ferragnez vicini al divorzio? Ecco cosa c'è in quel palazzo dove sono stati paparazzati - eLpoepetaH : vabbeh raga sofie=sofia VI ANNUNCIO CHE DA OGGI STO CON LOUIS TOMLINSON, volevamo tenere la cosa privata ma purtroppo ci hanno paparazzati -