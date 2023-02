Papa Francesco s’interpone alla logica della guerra. “La pace costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “È stato fatto tutto il possibile per fermare la guerra? La pace costruita sulle macerie non sarà mai una vera vittoria”. Nel primo anniversario del conflitto russo-ucraino, con un tweet che riprende i concetti già espresso nell’udienza generale di mercoledì 22 febbraio, Papa Francesco ha ancora una volta posto tutti con chiarezza di fronte alla responsabilità di concorrere a far tacere le armi. Esprimendo nuovamente la propria vicinanza al popolo ucraino, il Pontefice non ha rinunciato a distinguere nettamente questa concreta solidarietà dal cedimento alla retorica bellicista. Un esercizio di parresia che s’incrive, con accenti propri, nel solco di un ormai consolidato deposito ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 24 febbraio 2023) “È stato fatto tutto il possibile per fermare la? Lanonmai una”. Nel primo anniversario del conflitto russo-ucraino, con un tweet che riprende i concetti già espresso nell’udienza generale di mercoledì 22 febbraio,ha ancora una volta posto tutti con chiarezza di fronteresponsabilità di concorrere a far tacere le armi. Esprimendo nuovamente la propria vicinanza al popolo ucraino, il Pontefice non ha rinunciato a distinguere nettamente questa concreta solidarietà dal cedimentoretorica bellicista. Un esercizio di parresia che s’incrive, con accenti propri, nel solco di un ormai consolidato deposito ...

