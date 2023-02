Paolo Ruffini, chi è la nuova fidanzata: età, lavoro, figli, foto e Instagram (Di venerdì 24 febbraio 2023) Paolo Ruffini annuncia la sua nuova fidanzata, ovvero l’attrice venezuelana Barbara Clara Pereira. La ragazza di 41 anni, è già nota al pubblico italiano: tra il 2010 e il 2015, fu tra i volti di punta all’interno della soap opera “CentroVetrine”, interpretando il personaggio protagonista di Viola Castelli. Seppur nata a Maturin, in Venezuela, è di chiare origini italiane: il suo papà è friulano, tanto che nel 2000 accede, in qualità di modella, alla competizione di “Miss Italia nel Mondo”. Sono ancora insieme? Oggi l’attore si racconterà ai microfoni di Serena Bortone: dalla carriera all’amore! Paolo Ruffini è fidanzato con Barbara Clara? A ufficializzare la relazione con l’attrice italo-venezuelana, è stato lo stesso anchorman di “Colorado” attraverso un’intervista su Visto. Di lei, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)annuncia la sua, ovvero l’attrice venezuelana Barbara Clara Pereira. La ragazza di 41 anni, è già nota al pubblico italiano: tra il 2010 e il 2015, fu tra i volti di punta all’interno della soap opera “CentroVetrine”, interpretando il personaggio protagonista di Viola Castelli. Seppur nata a Maturin, in Venezuela, è di chiare origini italiane: il suo papà è friulano, tanto che nel 2000 accede, in qualità di modella, alla competizione di “Miss Italia nel Mondo”. Sono ancora insieme? Oggi l’attore si racconterà ai microfoni di Serena Bortone: dalla carriera all’amore!è fidanzato con Barbara Clara? A ufficializzare la relazione con l’attrice italo-venezuelana, è stato lo stesso anchorman di “Colorado” attraverso un’intervista su Visto. Di lei, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Paolo Ruffini oggi: età, moglie, figli, vita privata, ex fidanzata, film - altrogiornorai1 : Paolo Ruffini ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay)… - cronache_s : Il progetto, promosso da @JanssenITA ha visto come testimonial l’attore, regista e sceneggiatore, Paolo Ruffini ch… - labuonasalute : Su - paolo_chiari : Ruffini ai commercialisti: 'Non serve più andare presso gli uffici' -