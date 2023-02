Paolo Ruffini: chi è, età, carriera, film, oggi, chi è la fidanzata, figli, foto e Instagram (Di venerdì 24 febbraio 2023) Paolo Ruffini è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari (Kinder Cereali e Olidata) e al film Ovosodo di Paolo Virzì. Tra le sue ex famose c’è anche Diana Del Bufalo. Ma ecco tutto quello che sappiamo di lui, che oggi si racconterà ai microfoni di Serena Bortone: dalla carriera all’amore. Dagli esordi al debutto di Paolo Ruffini Paolo Ruffini è nato a Livorno il 26 novembre 1978. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e al film Ovosodo di Paolo Virzì. Per molti anni ha lavorato come animatore nei villaggi vacanze. Nel 2001 ha fondato l’Associazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023)è un attore, conduttore televisivo, regista e sceneggiatore italiano. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari (Kinder Cereali e Olidata) e alOvosodo diVirzì. Tra le sue ex famose c’è anche Diana Del Bufalo. Ma ecco tutto quello che sappiamo di lui, chesi racconterà ai microfoni di Serena Bortone: dallaall’amore. Dagli esordi al debutto diè nato a Livorno il 26 novembre 1978. Ha debuttato nel mondo dello spettacolo partecipando a spot pubblicitari e alOvosodo diVirzì. Per molti anni ha lavorato come animatore nei villaggi vacanze. Nel 2001 ha fondato l’Associazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : Paolo Ruffini oggi: età, moglie, figli, vita privata, ex fidanzata, film - altrogiornorai1 : Paolo Ruffini ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay)… - cronache_s : Il progetto, promosso da @JanssenITA ha visto come testimonial l’attore, regista e sceneggiatore, Paolo Ruffini ch… - labuonasalute : Su - paolo_chiari : Ruffini ai commercialisti: 'Non serve più andare presso gli uffici' -