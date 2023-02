Paolo Briguglia e Tony Sperandeo girano in Puglia Garbage Man

... "La luna e i falò" di Cesare Pavese , nell'adattamento di Andrea Bosca , anche protagonista sulla scena, e(sua la regia) " produzione BAM Teatro: sulla falsariga del romanzo, un ...Sono appena cominciate, in Puglia, le riprese di Garbage Man , un neo - noir di Alfonso Bergamo con protagonista. La lavorazione andrà avanti per 4 settimane fra Campi Salentina e Porto Cesareo. Il film è prodotto da Riccardo Di Pasquale per Fenix Entertainment e Giangi Foschini per Gika ...

Garbage Man: al via in Puglia il noir con Paolo Briguglia diretto da ... ComingSoon.it

Serie tv I Leoni di Sicilia, dalla Regione arriva il via libera a 400mila euro come anticipo di finanziamento MeridioNews - Edizione Sicilia

Paolo Briguglia, biografia, carriera, curiosità sull’attore siciliano Sicilia Fan

Chi è Paolo Briguglia di "Ci vediamo al bar - Sapori di Sicilia" Today.it

Paolo Briguglia: "Le vecchie generazioni sono ben pasciute dalla cultura mafiosa" La Repubblica

Sono iniziate, in Puglia, le riprese del noir Garbage Man, secondo film di Alfonso Bergamo e noir con protagonista Paolo Briguglia prodotto da Fenix Entertainment e Gika Production ...Primo ciak per 'Garbage Man', neo-noir di Alfonso Bergamo, che sarà interpretato da un cast in cui spiccano Paolo Briguglia, Tony Sperandeo, Roberta Giarrusso e lo statunitense Randall Paul. (ANSA) ...