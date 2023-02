Panini Tour 2023: calendario date e novità previste (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al via il 25 e 26 marzo da Lecce il Tour di sei tappe che porterà figurine e fumetti in tutta Italia con tante iniziative Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: fumetti e riviste. 6 appuntamenti per altrettante location, da Sud a Nord Italia, toccate dall’evento che coinvolgerà gli appassionati nel Panini Village, ogni weekend dal 25 febbraio al 2 aprile. Si parte da Lecce il 25 e 26 febbraio, per proseguire poi con Napoli (4 e 5 marzo), Roma (11 e 12 marzo), Firenze (18 e 19 marzo), Genova (25 e 26 marzo) fino a Milano, con l’ultima tappa del Tour all’Idroscalo sabato 1 e domenica 2 ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 24 febbraio 2023) Al via il 25 e 26 marzo da Lecce ildi sei tappe che porterà figurine e fumetti in tutta Italia con tante iniziative Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle altre anime della casa editrice modenese: fumetti e riviste. 6 appuntamenti per altrettante location, da Sud a Nord Italia, toccate dall’evento che coinvolgerà gli appassionati nelVillage, ogni weekend dal 25 febbraio al 2 aprile. Si parte da Lecce il 25 e 26 febbraio, per proseguire poi con Napoli (4 e 5 marzo), Roma (11 e 12 marzo), Firenze (18 e 19 marzo), Genova (25 e 26 marzo) fino a Milano, con l’ultima tappa delall’Idroscalo sabato 1 e domenica 2 ...

