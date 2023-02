Pane | «Parlai di Lobotka a Spalletti | l’avevo visto nell’under 21»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessandro, collaboratore diall’Inter parla di Stanislavdel Napoli. Lo fa attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli alla vigilia della partita tra Empoli e Napoli. Di seguito le parole disu: «Lo avevoin una partita di nazionale under 21 in Slovacchia, contro l’Olanda, giocava anche Skriniar. E’ un giocatore che gioca sempre per la squadra e sa sempre quello che c’è da fare al momento giusto e lo segue. Non è appariscente ma è la fortuna degli allenatori, fermo restando che il grosso lo ha fatto il mister, che è riuscito a tirare fuori le sue qualità, quelle che qualcun altro non era riuscito a tirar fuori bene».la ha elogiata pubblicamente: «Apiaceva già all’epoca, era un ...