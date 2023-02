Palma d'Oro del Coni al supertecnico del volley Daniele Santarelli (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'allenatore folignate è l'unico nella storia sportiva ad aver vinto il mondiale per nazioni, con la Serbia e quello per club, con la Imoco Conegliano Leggi su lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) L'allenatore folignate è l'unico nella storia sportiva ad aver vinto il mondiale per nazioni, con la Serbia e quello per club, con la Imoco Conegliano

