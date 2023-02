Palermo, in migliaia alla marcia antimafia (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quarant’anni dopo la prima marcia antimafia il clima è cambiato, oggi torniamo in corteo dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro che con la sua latitanza trentennale resa possibile da connivenze politiche, amministrative e culturali impone, oggi più che mai, la necessità di sciogliere il nodo mafia-corruzione. Torniamo in corteo dopo il covid insieme a studenti, Chiesa, sindacati, politici, cittadini a ribadire l’attualità della legge Rognoni- La Torre”. Così Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro studi Pio La Torre, ha spiegato il senso della partecipazione alla marcia antimafia, 40 anni dopo la prima storica edizione del 1983. Un’adesione massiccia e trasversale che ha visto migliaia di persone in cammino lungo quasi sei km di quella che prima era nota come ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Quarant’anni dopo la primail clima è cambiato, oggi torniamo in corteo dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro che con la sua latitanza trentennale resa possibile da connivenze politiche, amministrative e culturali impone, oggi più che mai, la necessità di sciogliere il nodo mafia-corruzione. Torniamo in corteo dopo il covid insieme a studenti, Chiesa, sindacati, politici, cittadini a ribadire l’attualità della legge Rognoni- La Torre”. Così Vito Lo Monaco, presidente emerito del centro studi Pio La Torre, ha spiegato il senso della partecipazione, 40 anni dopo la prima storica edizione del 1983. Un’adesione massiccia e trasversale che ha vistodi persone in cammino lungo quasi sei km di quella che prima era nota come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogsicilia : #notizie #sicilia Marcia per la pace, a Palermo lungo corteo con migliaia di giovani - - News24_it : Ucraina, in migliaia al corteo della pace di Palermo - vivereitalia : Ucraina, in migliaia al corteo della pace di Palermo - ledicoladelsud : Ucraina, in migliaia al corteo della pace di Palermo - infoitinterno : Marcia per la pace, a Palermo lungo corteo con migliaia di giovani -