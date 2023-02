Palermo, Corini: 'Contro il Südtirol prevedo gara come quella dell'andata' (Di venerdì 24 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"... Leggi su itasportpress (Di venerdì 24 febbraio 2023) ... allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzettao Sport. tutte le notizie di ... { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/"...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Palermo, l’arrivo della squadra rosanero all’aeroporto di Bolzano. Corini… - Mediagol : VIDEO Palermo, l’arrivo della squadra rosanero all’aeroporto di Bolzano. Corini… - Siciliasportnew : Serie B : Suditrol - Palermo, i convocati di Mister Corini ' lavoriamo per essere ancora più competitivi' - valerio_tripi : Verso Sudtirol-Palermo, Corini punta sul tridente Brunori-Tutino-Di Mariano - - TgrRaiSicilia : Nel tg delle 19.35 #TgRSicilia #IoSeguoTgR Assenze rosanero Calcio, domani in B il Palermo in trasferta a Bolzano p… -