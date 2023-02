Paky e Benedetta discutono ad Amici: “Non siamo in guerra” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il serale di Amici è alle porte e nel daytime andato in onda oggi abbiamo assistito a un battibecco fra Paky e Benedetta. Un confronto acceso in merito a due punti di vista totalmente differenti. Lei è tranquilla e rilassata, lui vive la competizione con grande tensione. “Non mi aspettavo di trovare una situazione con così tanta competizione qua dentro” – ha esordito Paky – “Pensavo ‘mi godo l’esperienza insieme a 19 ragazzi’, ma io non sono insieme a 19 ragazzi, ma sono contro 19 ragazzi. Qua vedo una situazione di competizione, non di condivisione“. La ballerina ha provato così a farle capire il suo punto di vista: “In questo modo te la vivi male qua dentro siamo tutti insieme, se Mattia prende la maglia e io vengo mandata a casa sono comunque contenta che lui abbia preso la maglia. Se entri con ... Leggi su biccy (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il serale diè alle porte e nel daytime andato in onda oggi abbiamo assistito a un battibecco fra. Un confronto acceso in merito a due punti di vista totalmente differenti. Lei è tranquilla e rilassata, lui vive la competizione con grande tensione. “Non mi aspettavo di trovare una situazione con così tanta competizione qua dentro” – ha esordito– “Pensavo ‘mi godo l’esperienza insieme a 19 ragazzi’, ma io non sono insieme a 19 ragazzi, ma sono contro 19 ragazzi. Qua vedo una situazione di competizione, non di condivisione“. La ballerina ha provato così a farle capire il suo punto di vista: “In questo modo te la vivi male qua dentrotutti insieme, se Mattia prende la maglia e io vengo mandata a casa sono comunque contenta che lui abbia preso la maglia. Se entri con ...

