Padre e figlio rubano un’auto e la smontano: beccati dai carabinieri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di San Valentino Torio (Sa), hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di riciclaggio, Emilio Esposito. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un capannone mentre era intento a smontare un’auto rubata nei giorni scorsi in provincia di Napoli. Nel corso dei successivi accertamenti i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori parti di auto di probabile provenienza furtiva occultate in un container riconducibile al Padre dell’arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella stazione di San Valentino Torio (Sa), hanno arrestato in flagranza di reato, con l’accusa di riciclaggio, Emilio Esposito. L’uomo è stato sorpreso all’interno di un capannone mentre era intento a smontarerubata nei giorni scorsi in provincia di Napoli. Nel corso dei successivi accertamenti i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori parti di auto di probabile provenienza furtiva occultate in un container riconducibile aldell’arrestato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloVerdelli : Onore alla franchezza: “Avere un figlio gay sarebbe un dispiacere”. Presidente La Russa, onestà per onestà: anche p… - pfmajorino : #LaRussa, te lo dico da padre a padre: avere un figlio gay non può in alcun modo essere un dispiacere, avere un omo… - CottarelliCPI : Repubblica:due condannati in primo grado per omicidio rifiutano il trasporto in tribunale perché 'soffrono di claus… - _dvreamer : RT @GiorgiaMastu: Il figlio è stato mandato in nomination per colpa della scorrettezza del padre e proprio il padre ha il coraggio di incol… - SDevinu : Il padre di Edoardo non lo spinge tra le braccia di Antonella perché gli piace ma perché sa che i #donnalisi portan… -