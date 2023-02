Pace o armi? Qual è il vero ruolo della Cina (Di venerdì 24 febbraio 2023) Solo 21 mesi fa, Vladimir Putin e Joe Biden si incontravano in un vertice bilaterale a Ginevra. La stretta di mano poteva segnare l’inizio di una nuova stagione di avviCinamento tra Stati Uniti e Russia, quando solo un anno prima dall’inizio della guerra in Ucraina, Mosca decise di partecipare addirittura ad alcune operazioni congiunte con la Nato. Putin e Biden definirono quel vertice di “discreto successo”, con la certezza del presidente americano che il leader di Mosca sarebbe stato “pronto a collaborare” per tutti i temi di politica estera, Afghanistan e Ucraina su tutti. Fu così, però, che esattamente un anno fa il Cremlino iniziava l’invasione di Kiev su larga scala. In sede Onu, la gran parte degli Stati mondiali condannarono l’aggressione indiscriminata attuata dalla Russia, ma le eccezioni ce ne furono. E anche di cruciali. Tra queste, per ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Solo 21 mesi fa, Vladimir Putin e Joe Biden si incontravano in un vertice bilaterale a Ginevra. La stretta di mano poteva segnare l’inizio di una nuova stagione di avvimento tra Stati Uniti e Russia, quando solo un anno prima dall’inizioguerra in Ucraina, Mosca decise di partecipare addirittura ad alcune operazioni congiunte con la Nato. Putin e Biden definirono quel vertice di “discreto successo”, con la certezza del presidente americano che il leader di Mosca sarebbe stato “pronto a collaborare” per tutti i temi di politica estera, Afghanistan e Ucraina su tutti. Fu così, però, che esattamente un anno fa il Cremlino iniziava l’invasione di Kiev su larga scala. In sede Onu, la gran parte degli Stati mondiali condannarono l’aggressione indiscriminata attuata dalla Russia, ma le eccezioni ce ne furono. E anche di cruciali. Tra queste, per ...

