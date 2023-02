Pace fatta tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori, video e foto insieme (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna la Pace tra Giulia Salemi e il cast di Mare Fuori. Dopo il botta e risposta tra entrambi le parti, pare che ora ci sia stato un chiarimento. A testimoniarlo sono una serie di stories e video che il gruppo ha postato sui social a margine di alcuni eventi legati alla Milano Fashion Week. Pace L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Torna latrae ildi. Dopo il botta e risposta tra entrambi le parti, pare che ora ci sia stato un chiarimento. A testimoniarlo sono una serie di stories eche il gruppo ha postato sui social a margine di alcuni eventi legati alla Milano Fashion Week.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

