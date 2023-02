Otto rapine in un mese e pestaggio in una pompa di benzina nel Napoletano

(Di venerdì 24 febbraio 2023)in un. È quanto hanno documentato i carabinieri che, al termine delle indagini, hanno tratto in arresto tre ladri seriali che dovranno rispondere di rapina e lesioni aggravate. Si tratta di Francesco Tusa, 34 anni, Vincenzo Schiavariello, 34 anni, e Gennaro Salinas, 24 anni. 8in une unnel L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGazzettinoves : Otto rapine violente in un mese: arrestate a #Saviano tre persone (VIDEO) - @_Carabinieri_ - - mose_sorbo : ..OTTO rapine in 04 anni - CorkScrew12 : RT @dan_maze: però invece del paso adelante con gli adolescenti maniaci o con dei mitomani che chiavano durante le rapine facciamone otto s… - MATG12 : RT @dan_maze: però invece del paso adelante con gli adolescenti maniaci o con dei mitomani che chiavano durante le rapine facciamone otto s… - sofi394 : RT @dan_maze: però invece del paso adelante con gli adolescenti maniaci o con dei mitomani che chiavano durante le rapine facciamone otto s… -

Fuori dalla galera si mette in proprio: mai piùin società, mai più fiducia nei confronti ...giorni dopo, il 24 ottobre, è il turno di Maurizio Parenti, assassinato insieme alla moglie ...Nel quadro accusatorio, oltre alle, anche alcune estorsioni che sarebbero state compiute per ... Per Vasi il pubblico ministero ha chiesto la condanna aanni e dieci mesi di reclusione, più ...

Otto rapine in un mese, benzinaio picchiato con mazza di ferro ... Fanpage.it

Otto rapine nel napoletano, ferirono alla testa una vittima: tre arresti ... IlCorrierino.com

Erano il terrore delle attività commerciali, 8 rapine in un mese ... Il Meridiano News

Falconara, tenta tre rapine in una sera: «Voglio la birra». Condannato il terrore dei Kebab corriereadriatico.it

Farmacie del Varesotto nel mirino dei malviventi: otto colpi a ... varesenews.it

Arrestati 3 giovani nel Nolano, accusati di essere i componenti della banda che ha messo a segno 8 rapine ad attività commerciali nel marzo 2022 ...Tre persone sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Nola, che hanno eseguito ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del ...