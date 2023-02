Otto rapine in un mese | 3 arresti dei carabinieri nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSono accusati di essere gli autori di ben, tutte commesse nel marzo del 2022 nella provincia di Napoli, le tre persone arrestate daidi Nola che hanno eseguito altrettante misure cautelari emesse dal gip di Nola. Si tratta di Francesco Tusa, 34 anni, di Vincenzo Schiavariello, anche lui di 34 anni, e di Gennaro Salinas, 25 anni, ai quali la Procura di Nola contesta il reato di concorso in rapina e lesioni aggravate. I tre, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari dell’arma di Saviano, sono entrati in azione in diversi comuni dele in uno dei colpi messi a segno, ai danni di un distributore di carburante, colpirono selvaggiamente alla testa uno dei dipendenti con una mazza di ferro. La vittima riportò un trauma cranico e un trauma conclusivo ...