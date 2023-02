Osimhen va gestito | contro l’Empoli Simeone pronto a subentrare A riposo Kim e Zielinsky CorMez

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023)nel Napoli ci saranno almeno 4 cambi rispetto alla formazione vista in campo in Champions League con l’Eintracht. AKim (che è diffidato) e, torna titolare Mario Rui, mentre, il cui minutaggio va. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno. “Per affrontare questo ciclo infernale con tre partite in trasferta in otto giorni, c’è bisogno delle rotazioni. Spalletti probabilmente seguirà la regola dei tre-quattro cambi a partita, come del resto ha fatto anche a Reggio Emilia. Il minutaggio divaè un’alternativa valida e probabilmente porterà a casa un altro spezzone al Castellani. Kim è ...