Osimhen in panchina con l'Empoli: pronto Simeone, l'idea di Spalletti

Luciano Spalletti prepara il turnover in vista della sfida Empoli-Napoli di sabato, Osimhen può andare in panchina pronto Simeone. La notizia viene data da Il Mattino. Luciano Spalletti deve cominciare a fare qualche calcolo, anche perché ha una rosa profonda da cui attingere a pieni mani ed è giusto che tutti abbiano occasione di giocare. Chi viene chiamato in causa dimostra di dare sempre il massimo, e ci mette anche qualità. Ma è chiaro che arrivati a questo punto della stagione si fa fatica a fare dei cambi di formazione, anche perché un giocatore come Osimhen è veramente complicato toglierlo dal campo. Quel rigore procuratore contro l'Eintracht è qualcosa che solo il nigeriano può fare, ad esempio.

