Oroscopo Paolo Fox Sabato 25 Febbraio 2023 | Leone in fase di recupero

Leggi su zon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) L’diFox per oggi,25Ariete Avere stelle buone non vuol dire che in automatico tutto va bene ma che abbiamo possibilità di emergere nel lavoro. C’è chi ha iniziato un nuovo progetto, le tue intuizioni valgono più di quelle degli altri. Cerca di non sbagliare per colpa della fretta; l’amore è favorito, Venere è nel segno e a marzo sarà addirittura amica. Non bisogna impegnarsi con storie fallimentari in partenza, a volte gli Ariete si impuntano e quando una persona non ci sta è proprio quello il momento in cui si innamorano di più. Questo se non è sbagliato quantomeno non fa stare bene. Chi è stato lontano dal partner può recuperare e chi è separato avrà un’occasione in più per stare meglio. Torna una buona passionalità. Toro Tu sei per le cose certe ed ecco perché in ...