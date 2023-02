OROSCOPO Oroscopo del giorno Sabato 25 Febbraio 2023

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 24 febbraio 2023)del25quotidiano: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci.di oggi Ariete Il weekend inizierà per voi con una giornata inizialmente un po’ sfortunata o, semplicemente, in cui non vi alzerete con il piede giusto. Tuttavia, tutto cambierà radicalmente nel secondo tempo, dove riceverai una sorpresa molto positiva che ti solleverà molto il morale. Una giornata che sarebbe chiaramente passata da meno a più.di oggi Toro Urano è nel vostro segno ormai da qualche anno, ma oggi sarà particolarmente potente e questo ...