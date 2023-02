Oroscopo Marzo | Vergine

Leggi su lifeandpeople

23 agosto – 22 settembre Spirito concreto, ma nello stesso tempo equilibrato, con un atteggiamento autonomo, pragmatico, pratico che piace. Cercate però di mostrare al mondo anche un po' della vostra straordinaria sensibilità. Se date qualche bacio in più, se sussurrate qualche parola dolce in più a chi vi è accanto, non sarebbe affatto male. Con Saturno e Marte in posizione critica, tendete a tenere i sentimenti in frigorifero, date importanza al lavoro, fate, sistemate, risolvete, ma anche il cuore vuole la sua parte. La seconda parte del mese sembra più agevole per le dinamiche familiari e sentimentali. Siete più coraggiosi ed è più facile comunicare, capire chi amate ed essere capiti.