Oroscopo Marzo | Scorpione

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Life&People.it 23 ottobre – 22 novembre Riuscite a tenervi alla larga dalle complicazioni? Riuscite a non tirar fuori il pungiglione e a prendere la vita con filosofia? Saturno non vi è più nemico e ha tutta l'intenzione di farsi perdonare. La quotidianità risulta più fluida e scorrevole. Migliorano rapporti e relazioni. Socialità più brillante. Baci più focosi. Eros più incandescente. Potete smetterla di vedere nemici dappertutto e sorridere di più alla vita. I nati in ottobre sono sexy, sorridenti, solari, se lanciano troppe occhiate assassine fanno ingelosire il partner e scatenano tempeste di passione. I nati in novembre sono fuori da ogni genere di tunnel, galleria, labirinto.