Oroscopo Marzo | Gemelli

21 maggio -21 giugno Saturno inizia a posizionarsi in ostica quadratura, ma potete contare sulla carica energetica di Marte, stabile nel vostro segno, e su Giove in splendido sestile. Mese eccellente per le iniziative imprenditoriali, autonome, per mettere in pratica idee o aprire un'attività. Se vi mettete in gioco, il cielo vi premia. Se date un bello scossone a una vita tranquilla, ma che non vi appaga veramente, non sbagliate per niente. Sono soprattutto i nati in giugno a veder realizzare sogni e ambizioni. I nati in maggio devono mettere in campo un minimo di prudenza e, se sono nati tra 21 e 23 maggio, controllare con la lente di ingrandimento prima di firmare documenti.