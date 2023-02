Oroscopo Marzo | Acquario

Leggi su lifeandpeople

21 gennaio – 19 febbraio Magici, eclettici, con qualcosa di speciale che intriga. Chi vi incontra per la prima volta, rimane folgorato, non vi molla più. Venere e Marte splendidi per imbastire nuove storie d'amore, per riconquistare se c'è stato un allontanamento, per dichiararsi e sedurre. Anche Giove vi avvolge in atmosfere voluttuose, l'amore torna a farvi palpitare come non succedeva da tempo. Benedetti dalle stelle i disillusi, chi non ci crede più, chi ha chiuso il cuore alla speranza, chi si è arreso. Anche chi è uno spirito libero e non ha nessuna intenzione di farsi ingabbiare, potrebbe ritrovarsi cotto e stracotto in un amore bello e possibile.