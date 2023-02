Orlando vince con 11 punti di Banchero | Utah all’overtime

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 24 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo lo spettacolo dell’All Star Game 2023, torna puntuale la regular-season dell’Nba. Nella notte italiana,in volata la sfida con i Detroit Pistons per 108-106. Di fronte agli oltre 18.000 spettatori dell’Amway Center, i Magic hanno la meglio nonostante i 25di Ivey, top-scorer dell’incontro; tra i padroni di casa il più prolifico è il tedesco Wagner, che termina a quota 21, mentre l’azzurro Paolo, impiegato per un totale di 32 minuti, finisce a referto con 11, 6 rimbalzi e 6 assist.Jazz ha invece bisogno di un supplementare per piegare la resistenza di Oklahoma City Thunder: all’ultima sirena lo score è di 120-119 per il quintetto di coach Hardy, che si gode la grande performance del finlandese Markkanen, capace di ...