“Oriana, ascoltami bene”. GF Vip, Daniele la fa crollare all’istante: “Ma perché?” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ogni puntata del GF Vip 7, al suo termine, mette il più delle volte a dura prova il clima che si respira nello spiato appartamento di Cinecittà ed i rapporti che vi nascono all’interno. Dopo il 36esimo capitolo di tale edizione, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno ricominciato a litigare. E adesso sembra esserci crisi. Come andrà a finire questa volta tra gli acclamati e seguitissimi Oriele? I fan sostengono che siano stati anche gli autori a cercare di dividerli, altri temono siano i persiani o lo stesso Alfonso Signorini. La verità non è nota. Ma, ieri, al GF Vip 7 Oriana Marzoli ha detto a Daniele Dal Moro che non sta più bene con lui. GF Vip, le parole choc di Daniele a Oriana L’ex tronista di Uomini e Donne è andato in tilt ascoltando quelle ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ogni puntata del GF Vip 7, al suo termine, mette il più delle volte a dura prova il clima che si respira nello spiato appartamento di Cinecittà ed i rapporti che vi nascono all’interno. Dopo il 36esimo capitolo di tale edizione,Marzoli eDal Moro hanno ricominciato a litigare. E adesso sembra esserci crisi. Come andrà a finire questa volta tra gli acclamati e seguitissimi Oriele? I fan sostengono che siano stati anche gli autori a cercare di dividerli, altri temono siano i persiani o lo stesso Alfonso Signorini. La verità non è nota. Ma, ieri, al GF Vip 7Marzoli ha detto aDal Moro che non sta piùcon lui. GF Vip, le parole choc diL’ex tronista di Uomini e Donne è andato in tilt ascoltando quelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iinmyythoughts : @ Daniele ascoltami ti prego capisci che lei è testarda e permalosa e un po’ bimba e non vuole apparire da sottona… - La_mia_luna_ : @yffarscazzacazz @Iperborea_ Ascoltami. Non abbiamo mai vinto un televoto da soli. La maggior parte degli oriele da… - DANIELE_ORIANA : RT @madavvero6: Daniele 1 mese fa: non mi va di non abbracciarti più e di non essere più carino con te non mi va devo fare un sacrificio as… - DANIELE_ORIANA : RT @martiraranans: A ME NON VA DI NON ABBRACCIARTI PIÙ E NON ESSERE PIU CARINO CON TE, NON MI VA. DEVO FARE UN SACRIFICIO. NON MI VA, ASCOL… - rosella45871869 : RT @tips_meraki: #oriele MA ORIANA CHE DICE A LUCA “OH ASCOLTAMI PEZZO DI MERDA” sono io con i miei amici???? -